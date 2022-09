Rajpath New Name: मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलने का लिया फैसला, अब इस नाम से जानेगी दुनिया

Kartavya Path: केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने का फैसला किया है. सरकार ने इसे कर्तव्यपथ करने का निर्णय लिया है. सूत्रों ने बताया कि एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम कर्तव्यपथ करने के उद्देश्य से 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है.

नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क और क्षेत्र को कर्तव्यपथ के नाम से जाना जाएगा. मोदी सरकार इस फैसले से ये संदेश देना चाहती है कि अब शासकों और प्रजा का युग समाप्त हो गया है. इससे पहले मोदी सरकार ने जिस सड़क पर प्रधानमंत्री का आवास है उसका नाम बदला था. सरकार ने रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था.

बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है. राजपथ के दोनों किनारों पर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उद्घाटन के लिए तैयार है.

सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की तस्वीरें वायरल

सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पहला लुक सोमवार को जनता के सामने आया. एवेन्यू की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. राजपथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में राज्यवार फूड स्टॉल, चारों ओर हरियाली के साथ लाल ग्रेनाइट पैदल मार्ग, वेंडिंग जोन, पार्किंग स्थल और चौबीसों घंटे सुरक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन लोगों को बस एक चीज की कमी खलेगी कि इंडिया गेट से मान सिंह रोड तक उद्यान क्षेत्र में उन्हें खाने की इजाजत नहीं होगी.

Delhi | Visuals from the redeveloped Central Vista Avenue that will soon be ready for public use pic.twitter.com/M0hsAwhfz9

— ANI (@ANI) September 5, 2022