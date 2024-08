Ladakh: द्रास, शाम, नुबरा... लद्दाख में बनेंगे ये 5 नए जिले, अमित शाह ने बताए सबके नाम

Five new Districts in Ladakh: मोदी सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को बड़ा तोहफा दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाने की घोषणा की है. अमित शाह ने सोमवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि देश के हर कोने में शासन को मजबूत करके और लोगों को जीमनी स्तर पर इसका लाभ मिलेगा. मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

अमित शाह ने बताए पांचो जिलों के नाम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने ट्वीट कर लद्दाख के सभी 5 नए जिलों के नाम बताए हैं. उन्होंने कहा, "ये नए जिले जंस्कार, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग होंगे, जो लद्दाख के हर हिस्से में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए फायदों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे.'

लद्दाख के लोगों को बधाई: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने पर वहां के लोगों को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'लद्दाख में पांच नए जिलों का निर्माण बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है. जंस्कर, द्रास, शाम, नुबरा और चांगथांग पर अब ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे. वहां के लोगों को बधाई.

Creation of five new districts in Ladakh is a step towards better governance and prosperity. Zanskar, Drass, Sham, Nubra, and Changthang will now receive more focused attention, bringing services and opportunities even closer to the people. Congratulations to the people there. https://t.co/YDEpGZEiGh

