कबाड़ बेचकर मोदी सरकार को हुई 40 करोड़ रुपये की कमाई, खाली हो गई इतने लाख वर्ग फीट जगह

नई दिल्ली: दिवाली से पहले केंद्र सरकार (Central Government) ने सफाई अभियान के तहत मंत्रालयों और विभागों से 13.73 लाख से ज्यादा फाइलों के निपटारे और छंटाई कर दी ही, जिससे अलग-अलग कार्यालयों में करीब 9.02 लाख वर्ग फीट जगह खाली हुई है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने सोमवार को इस विशेष कैंपेन के नतीजों की समीक्षा की और जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादा पुरानी और गैर-जरूरी फाइलों का निपटारा किया गया.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने बताया कि इस विशेष सफाई अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई और 31 अक्टूबर तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यालयों में जारी रहा. इस दौरान 15.23 लाख फाइलों की पहचान की गई थी, जिनमें से 13.73 लाख से ज्‍यादा फाइलें क्लियर कर दी गई हैं.

विशेष सफाई अभियान के दौरान 3 लाख 28 हजार लोक शिकायतों में से 3 लाख 3 हजार शिकायतों का निपटारा केवल 30 दिनों में किया गया. सांसदों की 11057 चिट्ठियों में से 8282 को एंटरटेन किया गया. इसके अलावा 834 में से 685 नियमों और प्रक्रियाओं को इस दौरान और सरल किया गया.

जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने बताया कि विशेष सफाई अभियान के दौरान निकाले गए पुराने कबाड़ को हटाकर सरकार ने 40 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप भी शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौरान पुरानी फाइलों की पहचान की गई और उन्हें हटाया गया. स्वच्छता बेहतर करने और अव्यवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अभ्यास किए जाते रहेंगे.

