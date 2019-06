खुश हो जाइए! आ गया मानसून, केरल में झमाझम हो रही बारिश

नई दिल्ली: भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों और किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर गई है. थोड़ा लेट ही सही मानसून (Monsoon 2019) केरल पहुंच चुकी है. शनिवार को केरल में मानसून (Monsoon) की पहली बारिश हुई. दिलचस्प बात यह है कि मानसून (Monsoon) ऐसे दिन केरल पहुंचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों केरल दौरे पर ही हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया, 'मानसून (Monsoon) ने आज (8 जून) केरल में दस्तक दे दी है.'

भू-विज्ञान मंत्रालय के सचिव माधवन राजीवन ने भी ट्वीट कर केरल में मॉनसून के दस्तक देने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केरल में अगले 2 से 3 दिनों तक औसत से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है.

बताया जा रहा है कि केरल में मानसून (Monsoon) ने केवल दस्तक ही नहीं दी है बल्कि पहले ही दिन अच्छी खासी बारिश हुई है. यहां आपको बता दें कि यूं तो भीषण गर्मी से परेशान हर कोई मानसून (Monsoon) का इंतजार कर रहा था, लेकिन खासकर किसानों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है. मानसून (Monsoon) के केरल पहुंचने की खबर किसानों के चेहरे पर खुशी ला देगी. भारत की लगभग 90 फीसदी खेती मानूसन पर ही निर्भर है.

2019 Monsoon has arrived over Kerala with an onset vortex off-Kerala coast. Moderate to heavy rains expected in Kerala next 2-3 days Onset Vortex is likely to intensify into a cyclonic storm over Arabian Sea We will watch and update forecasts @IMDWeather @drharshvardhan pic.twitter.com/XChsUrnzSi

