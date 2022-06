Weather Update: दिल्ली में गर्मी का सितम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट; जानें कब होगी बारिश

Weather Update: देश के ज्यादातर राज्यों में अब भी गर्मी का सितम जारी है. भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भीषण लू चलेगी. दो दिनों के बाद इसके कम होने की संभावना जताई गई है. दक्षिणी राज्यों में मॉनसून के पहुंचने के बाद से लोगों को राहत मिली है. वेदर मैन के मुताबिक पश्चिमी तट के साथ के स्थानों पर अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है.

आईएमडी ने आगे कहा कि देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले पांच दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है. शनिवार को यूपी का बांदा जिला देश का सबसे गर्म स्थान रहा. जहां, 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. आईएमडी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इन राज्यों के कम से कम 22 कस्बों और शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया.

Heatwave conditions are likely to continue in isolated pockets over Punjab, Haryana, Delhi, and southeast Uttar Pradesh during the next 2 days and abatement thereafter: IMD pic.twitter.com/KkhAUuEP16

