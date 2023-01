जिस Old Pension Scheme को लागू कर रहे Congress शासित राज्य, उस पर Manmohan Singh के राइट हैंड ने दी बड़ी चेतावनी

Montek Singh Ahluwalia on Old Pension Scheme: मनमोहन सिंह सरकार में प्लानिंग कमिशन के डिप्टी चेयरमैन रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकारों को चेतावनी दी है. राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित और पंजाब की आप सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है. वहीं हिमाचल प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने भी इसी राह पर चलने का फैसला किया है. पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच टकराव जारी है. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने चेतावनी दी है कि पुरानी पेंशन योजना 'वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी' साबित हो सकती है. मोंटेक अहलूवालिया ने पुरानी पेंशन स्कीम को पीछे लौटने वाला कदम बताते हुए कहा कि दुनिया और भारत जो आर्थिक चुनौतियां झेल रहे हैं, उसे देखते हुए यह बेतुका आइडिया है.

#WATCH | Delhi: On the push for Old Pension Scheme by some state governments, Montek Singh Ahluwalia, the former Deputy Chairman of the erstwhile Planning Commission says, "I certainly share the view that this move is absurd and a recipe for financial bankruptcy..." pic.twitter.com/0sl2Vp3G9B

— ANI (@ANI) January 6, 2023