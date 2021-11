इन प्रदेशों में भारी बारिश और भयानक बाढ़ का खतरा, अगले 72 घंटे हो सकते हैं बेहद क्रिटिकल

Heavy Rain Alert For these southern states by IMD: मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार 9 नवंबर को दक्षिण भारत के इस बड़े राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है. वहीं अगले 72 घंटों यानी 10 और 11 नवंबर को अप्रत्याशित बारिश से हालात बिगड़ने की संभावना है.