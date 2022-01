दिल्ली में कोरोना के 4099 नए केस, मुंबई में 31 जनवरी तक सभी स्कूल बंद

नई दिल्लीः देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले माहाराष्ट्र और दिल्ली में सामने आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज सोमवार को कोरोना के 4099 नए मरीज मिले हैं. वहीं, महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 11,877 नए कोरोना मरीज सामने आए थे. कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दोनों ही राज्य सरकारों ने पाबंदियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.

COVID19 | Delhi reports 4,099 fresh cases, one death in the last 24 hours; Active caseload at 10,986, Positivity rate at 6.46% pic.twitter.com/HfUCkYyJJY

— ANI (@ANI) January 3, 2022