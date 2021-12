लाउडस्पीकर से अजान पर मस्जिद के इमाम ने किया ऐसा फैसला, आप भी कहेंगे 'वाह'

जलपाईगुड़ी: लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान (Azan On Loudspeaker) कई बार विवाद का मुद्दा बन चुकी है. मशहूर सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) समेत कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं. इस बीच पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी (Jalpaiguri) में एक मस्जिद (Mosque) के इमाम (Imam) ने लाउडस्पीकर से होने वाली अजान (Azan) को लेकर ऐसा फैसला किया है, जिसके बारे में जानकर आप भी इमाम की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे.

बता दें कि जलपाईगुड़ी में एक मस्जिद के इमाम नजीमुल हक ने फैसला किया है कि अब से मस्जिद में अजान लाउडस्पीकर से नहीं होगी. दरअसल ये फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि मस्जिद के पास स्कूल है और जब लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है तो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं.

VIDEO-

इमाम नजीमुल हक ने कहा कि अब से हम लोग मस्जिद में बिना लाउडस्पीकर के अजान देंगे. इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा और स्कूल में बच्चे शांति से पढ़ सकेंगे.

WB | A mosque in Jalpaiguri isn't using loudspeakers for namaz to avoid disturbance in studies of students of a school, during COVID

We're offering namaz without loudspeakers for noise-free classes on our premises. Can't develop the nation without education: Najimul Haque, Imam pic.twitter.com/wXJXrEwwPn

— ANI (@ANI) December 11, 2021