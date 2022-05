Neemuch Violence: नीमच में दरगाह के पास हनुमान प्रतिमा लगाने को लेकर हुआ बवाल, इलाके में लगाई धारा 144

Violence in Neemuch: राजस्थान के बाद अब मध्यप्रदेश के नीमच शहर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां एक दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर ये विवाद हुआ. दोनों गुटों में झगड़े के बाद इलाके में दोनों पक्षों में पथराव हुआ. मामले को देखते हुए नीमच एसडीम ने शहर में धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, शहर के पुरानी कचहरी इलाके में दोनों गुटों में झड़प की वजह एक दरगाह के पास हनुमान प्रतिमा की स्थापना थी. दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई. इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी खबर है. हिंसक झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

Madhya Pradesh | After a dispute between two parties, prohibitory orders under section 144 implemented in Neemuch. pic.twitter.com/WlSjg9WSCo

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 17, 2022