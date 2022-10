Mulayam Singh Yadav Death: मुलायम सिंह के निधन पर CM योगी ने जताया शोक, सैफई में अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

CM Yogi on Mulayam Singh Yadav Death: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) का सोमवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में निधन हो गया. मुलायम सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने दुख व्यक्त किया और बताया कि वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे.

5 दशक तक यूपी की राजनीति के केंद्र में रहे मुलायम सिंह: सीएम योगी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने दुख जताते हुए कहा, 'मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे. वे 5 दशकों तक यूपी की राजनीति के केंद्र रहे और देश की राजनीति में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई. मैं परिवार के सदस्यों और उनके समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें.'

Mulayam Singh Yadav is no more between us. He was the centre of UP politics for 5 decades and played a very important role in the politics of the country. I pay my deepest condolences to the family members and their supporters. May his soul rest in peace: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/VWtndVCTFt

