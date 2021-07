Muzaffarpur: प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या, आरोपियों के घर के बाहर दी गई मुखाग्नि, हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कांति थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर बेटे की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने हत्या के आरोपियों के घर के बाहर उसका अंतिम संस्कार कर दिया. जिले के रामपुर गांव के निवासी 22 साल के सौरभ की पड़ोस के गांव सोनबरसा में हत्या हो गई थी. प्रेम प्रसंग में हुए इस हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

अनहोनी की आशंका से बचने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए है. वहीं प्रेम प्रसंग के इस सनसनीखेज मामले में जान गंवाने वाले सौरभ को उसकी प्रेमिका के घरवालों ने बेरहमी से पीटा था. घरवालों को उसकी पिटाई के बारे में बाद में बताया गया था. सौरभ की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार प्रेमिका के घर के सामने ही किया गया.

प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोनबरसा गांव में हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत तीन अन्य को गिरफ्तार किया है. वहीं फिलहाल शव को जलाने के बाद सौरभ के परिजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़की के घरवालों ने सौरभ को बहुत पीटा था और उसका प्राइवेट पार्ट तक काट दिया था.



#WATCH | Kin of the man killed in connection with an alleged love affair in Muzzafarpur, Bihar was cremated in front of the accused's house, yesterday.

Prime accused and three others have been arrested in connection with the killing: Kanti Police Station, Muzzafarpur pic.twitter.com/ZNYWYcDWjc

— ANI (@ANI) July 25, 2021