लड़कियों से घिरे BJP नेता ने कहा.. 'मैं सख्त लौंडा हूं', इंटरनेट पर मच गया तहलका

नगालैंड के भाजपा नेता ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि 'जीवन में हमेशा हंसना क्यों जरूरी है.' नागालैंड के भाजपा विधायक ने खुद को 'सख्त लौंडा' (सख्त आदमी) कहा, जिसके बाद उनके ट्वीट को अब तक दो लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 15,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

नागालैंड के भाजपा नेता के इस मजेदार ट्वीट को ट्विटर पर यूजर्स से बड़ी प्रतिक्रिया मिली है. कुछ ने उन्हें 'सख्त आदमी' कहा, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि उन्हें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए.

अभी हाल ही में तेमजेन ने ट्विटर पर एयरपोर्ट के फूड कोर्ट से एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह नूडल्स का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं. इस दौरान भी वे लड़कियों से घिरे दिखे. सभी लड़कियां उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित दिखीं.

अलॉन्ग द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में लड़कियों के एक ग्रुप को उनके पीछे मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है. जबकि नागालैंड के मंत्री का पूरा ध्यान अपने खाने - 'पराठा और एक कप चाय' पर था. इस पोस्ट को देख कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि भाजपा नेता को तस्वीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी. वे बस खाने का आनंद ले रहे थे.

Girls, I promise I'm not ignoring you. I'm just having a moment with my food. pic.twitter.com/Dg6psXJR1w

— Temjen Imna Along (@AlongImna) April 3, 2023