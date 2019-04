पांचवीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री बनने की ओर नेतन्याहू, PM मोदी ने कुछ इस तरह दी बधाई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इज़राइल के अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी जिनकी पार्टी उनके देश में हुए संसदीय चुनाव में जीत की ओर बढ़ रही है. नेहन्याहू को ‘भारत का बड़ा मित्र' करार देते हुए मोदी ने कहा कि वह अपने इजराइली मित्र के साथ दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.

पीएम मोदी ने नेतन्याहू को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'मेरे प्रिय मित्र ‘बीबी’, बधाई. आप भारत के बड़े मित्र हैं और मैं आपके साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय गठजोड़ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने को उत्सुक हूं .'

My dear friend Bibi, Congratulations! You are a great friend of India, and I look forward to continuing to work with you to take our bilateral partnership to new heights. @netanyahu

