राहुल गांधी के 'डंडे मारने वाली' बात पर PM मोदी का तंज- कई ट्यूबलाइट ऐसी ही होती हैं

नई दिल्‍ली: राहुल गांधी ने बुधवार को एक चुनावी रैली में कहा था कि देश के युवा छह महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी को डंडे से पीटेंगे. इस पर पीएम मोदी ने लोकसभा में गुरुवार को अपने भाषण में तंज कसते हुए कहा कि वह इससे निपटने के लिए अपने 'सूर्य नमस्‍कार' करने की संख्‍या को बढ़ा देंगे ताकि वह इस तरह के वार को सह सकें. लोकसभा में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण पर धन्‍यवाद प्रस्‍ताव के दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही. इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन सदन के शोरगुल की वजह से सुना नहीं जा सका. इस पर पीएम मोदी ने हल्‍के-फुल्‍के अंदाज में कहा, 'मैं पिछले 30-40 मिनट से बोल रहा हूं लेकिन वहां तक करंट अब पहुंचा है...कुछ ट्यूबलाइटें इसी तरह चलती हैं.'

दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि छह महीने के भीतर मुझे डंडे से पीटा जाएगा. जाहिर है कि ये एक मुश्किल बात है. हालांकि इससे निपटने की तैयारी के लिए छह महीने का समय चाहिए. इस लिहाज से छह महीने का समय चाहिए.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi after Rahul Gandhi made an intervention in his speech in Lok Sabha: I was speaking for the last 30-40 minutes but it took this long for the current to reach there. Many tubelights are like this. pic.twitter.com/NwbQVBHWPx

