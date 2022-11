Delhi AQI: दिल्ली समेत इन राज्यों पर छाया स्मॉग, नासा ने जारी की तस्वीर; दिखा ऐसा नजारा

NASA Smog Image: दिल्ली (Delhi) और आसपास के राज्यों में आसमान में स्मॉग (Smog) छाया हुआ है. लोगों को प्रदूषण (Pollution) की वजह से काफी दिक्कत हो रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है. इस बीच, नासा (NASA) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों की तस्वीर जारी की है, जिसमें खतरनाक स्तर पर स्मॉग दिख रहा है. दिल्ली में आज (रविवार को) सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ. प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है. डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें.

दिल्ली-एनसीआर का हवा का स्तर 'बहुत खराब'

सफर के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) आज यूपी के नोएडा में 'बहुत खराब' श्रेणी में 349 और हरियाणा के गुरुग्राम में 'बहुत खराब' श्रेणी में 304 दर्ज किया गया. दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई आज सुबह 'बहुत खराब' श्रेणी में 339 रिकॉर्ड किया गया. बता दें कि शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा माना जाता है. 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है.

Air quality continues to dip in Delhi-NCR.

Air Quality Index (AQI) presently at 349 in Noida (UP) in 'Very Poor' category, 304 in Gurugram (Haryana) in 'Very Poor' category.

Delhi's overall AQI currently in 'Very Poor' category at 339 pic.twitter.com/M2fKfjLuiC

