VK Pandian: नवीन बाबू के खासमखास पांडियन का राजनीति से संन्यास.. बीजद की हार पर मांगी माफी

VK Pandian quits active politics: ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजू जनता दल (बीजद) की करारी हार की चर्चा अब भी हो रही है. नवीन पटनायक की हार के पीछे जिम्मेदार बताए जा रहे उनके खास सहयोगी वी के पांडियन ने सक्रिय राजनीति से अब दूरी बना ली है. पांडिय ने रविवार को ऐलान किया कि वे अब राजनीति से दूर रहेंगे.

वीके पांडियन ने मांगी माफी..

एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में पांडियन ने कहा कि राजनीति में शामिल होने के पीछे उनका इरादा केवल नवीन पटनायक की मदद करना था, और अब उन्होंने जानबूझकर सक्रिय राजनीति से हटने का फैसला कर लिया है. पांडियन ने आगे कहा कि अगर मैंने इस यात्रा में किसी को ठेस पहुंचाई है तो मुझे खेद है. अगर मेरे खिलाफ इस अभियान की वजह से बीजद की हार हुई है तो मुझे खेद है. मैं इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं सहित पूरे बीजू परिवार से माफी मांगता हूं.

#WATCH | 5T Chairman & BJD leader VK Pandian says, "...Now consciously I decide to withdraw myself from active politics. I am sorry if I have hurt anyone on this journey. I am sorry if this campaign narrative against me has had a part to play in BJD's loss..."

