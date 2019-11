मुंबई: भारतीय नौसेना के जवान ने राइफल से खुद को मारी गोली, मौत

मुंबई: भारतीय नौसेना के नौसैनिक ने गुरुवार को कथित तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली. मुंबई पुलिस के मुताबिक 25 साल के नौसेना कर्मी अखिलेश यादव ने आईएनएस आंग्रे में अपनी राइफल से खुद को गोली मार ली. उन्हें तुरंत नौसेना अस्पताल आईएनएचएस असविनी में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. कोलाबा पुलिस पुलिस और नौसेना के अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं.

Mumbai Police: An on duty 25-year-old Navy personnel Akhilesh Yadav shot himself yesterday with his rifle at INS Angre. He was rushed to INHS Asvini but was declared brought dead. Colaba police has registered 'Accidental Death Report' and is investigating the matter further.

