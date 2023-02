Naxal Attack: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फिर खेली खून की होली, बीजेपी नेता की घर में घुसकर हत्या; पुलिस ने शुरू किया सर्चिंग ऑपरेशन

Naxal attack on BJP leader Sagar Sahu in Chhattisgarh Narayanpur: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर (Narayanpur) जिले में नक्सलियों के आतंक की बड़ी घटना सामने आई है. बाइक पर सवार होकर आए 2 नक्सलियों ने बीजेपी नेता सागर साहू को घर में घुसकर गोली मार दी. इसके बाद वे बाइक पर बैठकर फरार हो गए. घायल हालत में सागर साहू (Sagar Sahu) को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस इस घटना में शामिल नक्सलियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है.

बाइक सवार नक्सियों ने मारी गोली

जिले के एसपी पुष्कर शर्मा (Pushkar Sharma) के मुताबिक मोटर साइकल सवार 2 नक्सली हथियारों के साथ सागर साहू के घर पहुंचे. सागर साहू बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे. घर में घुसते ही दोनों नक्सलियों ने उन्हें गोली मार दी. गोली लगते ही साहू नीचे गिर गए, जिसके बाद नक्सली आराम से बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए. घायल हालत में सागर साहू को छोटे डोंगर इलाके के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया.

Two people came in a bike, entered Sagar Sahu's residence & opened fire on him. He was admitted to Narayanpur District Hospital, where he died during treatment. No such information about the victim being threatened by Naxalites was received recently: Pushkar Sharma, SP Narayanpur pic.twitter.com/ygW2b7hudO

