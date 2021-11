नवाब मलिक ने ड्रग पेडलर के साथ शेयर की अमृता फडणवीस की फोटो, मिला करारा जवाब

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) नवाब मलिक (Nawab Malik) ने समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) पर निशाना साधा है. नवाब मलिक ने एक फोटो शेयर करते हुए ये सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी (BJP) और ड्रग पेडलर (Drug Peddler) का क्या कनेक्शन है? नवाब मलिक ने जो फोटो शेयर की है, उसमें अमृता फडणवीस के साथ एक ड्रग्स पेडलर भी दिखाई पड़ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, इस ड्रग पेडलर का नाम जयदीप चंदूलाल राणा है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जून 2021 को गिरफ्तार किया था. फिलहाल ये आदमी जेल में है. अब इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी और ड्रग्स माफियाओं का क्या कनेक्शन है?

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार हमला कर रहे हैं. नवाब मलिक ने अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है. नवाब मलिक ने नया आरोप लगाते हुए कहा कि फडणवीस ड्रग्स के कारोबार का मास्टरमाइंड है.

नवाब मलिक ने अमृता फणनवीस के साथ ड्रग पेडलर की फोटो शेयर करते हुए पूछा कि ये कौन है भाई?

इसके जवाब में अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया है कि उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे? क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि!

बता दें कि नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के साथ भी ड्रग पेडलर जयदीप राणा की फोटो शेयर की है. जिसमें ड्रग पेडलर देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है.

Photograph of Jaideep Rana with Ex Maharashtra CM Devendra Fadnavis pic.twitter.com/Sxo1diTalX — Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 1, 2021