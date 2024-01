Modi government: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मोदी सरकार चीन को लेकर सरदार पटेल की नीति पर चल रही है. उन्होंने कहा कि भारत को चीन के साथ यथार्थवाद के आधार पर निपटना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते तीन आपसी समझ- सम्मान, संवेदनशीलता और हित पर आधारित होने चाहिए.

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा, 'शुरुआत से ही नेहरू और सरदार पटेल के बीच चीन को कैसे जवाब दिया जाए इस मुद्दे पर तीव्र मतभेद रहा है. मोदी सरकार चीन से निपटने में सरदार पटेल द्वारा शुरू की गई यथार्थवाद की धारा के अनुरूप काम कर रही है. हमने ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की है जो आपसी संबंधों पर आधारित हों. जब तक उस पारस्परिकता को मान्यता नहीं दी जाती, इस रिश्ते का आगे बढ़ना मुश्किल होगा.'

