इस राज्य में बने 13 नए जिले, CM बोले- जैसे जनता ने कहा, ठीक वैसा ही किया

अमरावती: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh ) के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का औपचारिक उद्घाटन किया. अब प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई है.

रेड्डी ने नए जिलों के गठन के लिए लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लोगों को लाभ मिले. उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार के विकेंद्रीकृत प्रशासन के तरीके को स्वीकार किया है और उसकी सराहना की है. क्योंकि योजनाएं सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाई जाती हैं और अब इसे जिलों में भी लागू किया जा रहा है.

Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy launches 13 new districts of the state via video conferencing at Tadepalli, Guntur district. The state will now have a total of 26 districts. pic.twitter.com/kXwumZG4vj

