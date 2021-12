नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां एक तरफ देशभर में नाए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वहीं बिहार में साल 2021 के आखिर दिन यानी 31 दिसंबर की विदाई और नए साल (2022) के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी की जा रही है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पटना के पाटलिपुत्र एक्सोटिका में नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं. हालांकि, बैंक्वेट हॉल के सहायक प्रबंधक ने कहा कि यहां पर 'सोशल डिस्टेंसिंग' सुनिश्चित करने के लिए यहां करीब 300 लोगों को ही इजाजत दी जा रही है. इतना ही नहीं साल 2021 की विदाई के लिए आज रात यहां पर सिंगर-डांसर और डीजे की व्यवस्था भी की गई है. यहां पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए जश्न के लिए अनोखा जुगाड़ लगाया गया है. दरअसल, यहां पर भोजन की प्रक्रिया को अलग-अलग मंजिलों में विभाजित की गई है. पाटलिपुत्र एक्सोटिका बैंक्वेट हॉल के सहायक प्रबंधक अजितेश आनंद ने कहा, 'भोजन को हमने अलग-अलग मंजिलों में विभाजित किया है, जिसमें एक मंजिल पर स्टार्टर सेक्शन और दूसरी तरफ मुख्य कोर्स है'.

वहीं पुडुचेरी के ओल्ड पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी नए साल की तैयारी चल रही है. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अनुसार, यहां पर 31 दिसंबर कि विदाई और नए साल के स्वागत के जश्न में आयोजित किए गए कार्यक्रम में सभी होटलों, मॉल और सिनेमाघरों में केवल वैक्सीन लगाए हुए शख्स को ही जाने की इजाजत दी गई है. बता दें कि देशभर में फैल रहे ओमिक्रॉन से बचने के लिए बार-बार वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है.

Bihar | "Food we have split into different floors with starters section on one floor and main course on the other, to maintain social distancing," added Ajitesh Anand, Assistant Manager, Patliputra Exotica Banquet Hall (30.12) pic.twitter.com/jPF9BDBCRW

— ANI (@ANI) December 31, 2021