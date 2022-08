NFHS Survey: पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के सेक्स पार्टनर, सर्वे में टॉप पर रहा देश का ये राज्य

NFHS Latest Survey: हाल ही में एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS कुछ सालों के अंतराल पर सर्वे कराता है. इस सर्वे में परिवार से जुड़े कई आंकड़े पेश किए जाते हैं. ऐसा ही एक आंकड़ा अभी सामने आया है जिसके मुताबिक भारत में महिलाओं के सेक्‍स पार्टनर्स, पुरुषों से ज्‍यादा हैं. ये सर्वे देश के 707 जिलों में हुआ था. इस सर्वे में 1.1 लाख महिलाएं और 1 लाख पुरुषों को शामिल किया गया था. सर्वे को साल 2019-2021 के दौरान किया गया था जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है.

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के ज्यादा संबंध

शहर की महिलाओं और विवाहित महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का बड़ा हिस्सा, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, तलाकशुदा या विधवा हैं. उन्‍होंने कहा कि सर्वे से 12 महीनों में उन्होंने दो या दो से ज्‍यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं. इसी सर्वे में एक बात और सामने आयी है. सर्वे के मुताबिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों ने उन महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं जिनके न तो जीवनसाथी थे और न ही उनके साथ वे रह रहे थे.

Women found to have nearly twice as many sex partners than men in 11 states/UTs: National Family Health Survey

— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2022