Nilofer Malik Khan Open Letter: मुंबई ड्रग तस्करी केस में दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) का NCB और उसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर आरोप लगाने का दौर जारी है. अब नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान (Nilofer Malik Khan) ने ओपन लेटर जारी कर NCB की ओर से उनके परिवार को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

'हमारे परिवार को बहिष्कृत किया गया'

ट्विटर पर जारी इस लेटर में नीलोफर (Nilofer Malik Khan) ने आरोप लगाया, 'हमारे परिवार को 'बहिष्कृत' किया गया. हमारे लिए 'पेडलर की पत्नी' और 'ड्रग तस्कर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. हमारे बच्चों ने दोस्त खो दिए. पति समीर खान की गिरफ्तारी से पूरा परिवार टूट गया.'

नीलोफर मलिक खान ने ट्विटर पर इस पत्र को 'An Open Letter From The Wife Of An Innocent: THE BEGINNING' के नाम से जारी किया है.

'मेरे पति को दफ्तर बुलाकर अरेस्ट किया गया'

नवाब मलिक (Nawab Malik) की बेटी ने लिखा, 'इस साल 12 जनवरी की बात है. मेरे पति समीर खान के पास उनकी मां का कॉल आया. उनकी मां ने बताया कि NCB ने उन्हें अगले दिन अपने दफ्तर में बुलाया है. जब वे अगले दिन NCB दफ्तर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मीडिया के लोग खड़े थे. इससे परेशान होकर मैंने अपना हाथ खिड़की में मार लिया, जिससे मुझे टांके आए. वे 15 घंटे मेरे और बच्चों के लिए बहुत परेशान करने वाले थे.'

नीलोफर (Nilofer Malik Khan) ने लिखा, 'अगले दिन मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने फोन कर बताया कि NCB की टीम हमारे घर और दफ्तर की तलाशी के लिए आई है. जब तक मैं वहां पहुंची, वे हमारे दफ्तर में घुस चुके थे. उन्होंन सामान को इधर-उधर फेंका और दफ्तर को खूब खंगाला. फिर भी उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला.'

'बगैर सबूतों के जेल में रखा गया'

नीलोफर ने दावा किया कि उनके पति सबूतों के बगैर भी महीनों तक जेल में रखा गया. इससे हमारे परिवार को बहुत चोट पहुंची. यह समीर को फांसने से भी बड़ा कोई मामला है.

बताते चलें कि नवाब मलिक (Nawab Malik) के दामाद समीर खान को NCB की टीम ने इस साल 13 जनवरी को अरेस्ट किया था. एजेंसी ने दावा किया था कि समीर खान ने 194.6 किलोग्राम गांजा की खरीद, बिक्री की साजिश रची थी. उस मामले में समीर खान और 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया.

ये भी पढ़ें- समीर वानखेड़े से लिए गए आर्यन समेत 6 केस, दिल्‍ली के इस NCB ऑफिसर ने मुंबई में लिया चार्ज

आर्यन ड्रग केस से हटे समीर वानखेड़े

इस घटना के बाद से NCP नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के खिलाफ आरोपों की बरसात कर रखी है. उनके आरोपों के बाद वानखेड़े को अब आर्यन खान ड्रग केस की जांच से हटा दिया गया है और इस मामले में जांच के लिए एजेंसी ने DDG के नेतृत्व में हाई प्रोफाईल टीम बनाई है.

LIVE TV