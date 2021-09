कोरोना के बाद देश में इस जानलेवा वायरस का खतरा, केरल में हुई पहली मौत

नई दिल्ली: देश में कोरोना से सबसे बुरा हाल केरल का है. अब केरल में एक और वायरस की एंट्री हो गई है. दरअसल, केरल में निपाह वायरस से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है. निपाह वायरस का ये मामला केरल (Kerala) के कोझिकोड जिले में मिला है. बच्चे में निपाह वायरस संक्रमण के लक्षण मिलने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है. बच्चे की मौत के बाद सरकार सतर्क हो गई और केंद्र ने भी तकनीकी सहायता के लिए अपनी एक टीम को केरल रवाना कर दिया है. ये टीम आज ही केरल पहुंच जाएगी.

जानकारी के मुताबिक कोझीकोड जिले में 3 सितंबर को निपाह वायरस का एक संदिग्ध केस मिला था, जिसमें 12 वर्षीय एक बच्चे में इंसेफेलाइटिस और मायोकार्डिटिस के लक्षण पाए गए थे. बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद आसपास के लोग डरे हुए हैं. वहीं केंद्र सरकार ने तकनीकी सहायता देने के वास्ते राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की एक टीम को राज्य में भेजा है. स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने निपाह के संदिग्ध संक्रमण की सूचना मिलने के बाद शनिवार देर रात स्वास्थ्य अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की. हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर निपाह वायरस की मौजूदगी की घोषणा नहीं की है, इसे संदिग्ध मरीज ही माना जा रहा है.

Till now, no one from the family or other contacts of the 12-year-old has any symptoms. I am going to Kozhikode today, I will be joined by minister PA Mohammed Riyas: Kerala Health Minister Veena George pic.twitter.com/HHpOQYMMTQ

— ANI (@ANI) September 5, 2021