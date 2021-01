Maharashtra Drugs Case: दामाद की गिरफ्तारी पर मंत्री Nawab Malik बोले- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के दामाद समीर खान (Sameer Khan Arrested) की गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) की कार्रवाई और तेज हुई है. एनसीबी सूत्रों के मुताबिक समीर ने पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. इस दौरान सबसे चौकानें वाली बात ये सामने आई कि समीर खान के कम से कम दो राजनेताओं के साथ व्हाट्सएप चैट्स (WhatsApp Chat) हैं. जिनकी विशेष जांच अब NCB कर रही है. गौरतलब है कि एनसीबी ने बुधवार को समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. लंबी पूछताछ के बाद देर शाम उनकी गिरफ्तारी कर ली गई.

समीर के पॉलिटिकल कनेक्शन की चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. जल्द ही सच्चाई सबके सामने आएगी. देश की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा यकीन है.

Nobody is above the law and it should be applied without any discrimination.

Law will take its due course and justice will prevail.

I respect and have immense faith in our judiciary.

— Nawab Malik नवाब मलिक (@nawabmalikncp) January 14, 2021