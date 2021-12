300 रुपये के लिए 11 बार कार चढ़ाकर मार डाला, उसके पहले जो किया वो भी डरावना था; जानें मामला

Shopkeeper dies after customer runs him over rail ticket charges: पुलिस ने इस गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपित नकुल को गिरफ्तार कर स्विफ्ट कार बरामद कर ली है. मृतक के पिता ने सतवीर ने बताया कि उनका परिवार घरबरा गांव में रहता है. उनका बेटा नितिन मोबाइल की दुकान चलाने के साथ ट्रेन टिकट के रिजर्वेशन का काम भी करता था. इस कांड में उसकी मौत के बाद तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है.