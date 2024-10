Jaishankar: भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहे... जयशंकर ने बताया इस्लामाबाद जाने की क्या है वजह

S Jaishankar Pakistan Visit: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि वह इस्लामाबाद में 'भारत-पाकिस्तान संबंधों' पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनका पड़ोसी देश का दौरा बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में वह केवल 'एससीओ का अच्छा सदस्य' होने की वजह से जा रहे हैं.

मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए... जयशंकर ने बताया एजेंडा

नई दिल्ली में आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित प्रशासन पर केंद्रित सरदार पटेल व्याख्यानमाला देते हुए जयशंकर ने कहा, "हां, मैं इस महीने के मध्य में एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक के लिए पाकिस्तान जाने वाला हूं." उन्होंने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि मीडिया की इसमें काफी दिलचस्पी होगी क्योंकि संबंधों की प्रकृति ही ऐसी है और मुझे लगता है कि हम इससे निपट लेंगे. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए होगा, मेरा मतलब है कि मैं वहां भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं. मैं वहां एससीओ का अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं. चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा."

एससीओ शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में हो रहा है, बस इसके लिए जाएंगे

विदेश मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में हो रहा है, क्योंकि भारत की तरह पाकिस्तान भी इस समूह का हालिया सदस्य है. जयशंकर ने कहा, "आमतौर पर प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय बैठक में जाते हैं. परंपरा के अनुरूप राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बैठक पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि हमारी तरह वे भी अपेक्षाकृत हाल ही के सदस्य हैं."

एससीओ शिखर सम्मेलन में जाने से पहले कैसी योजना बना रहे जयशंकर?

एससीओ शिखर सम्मेलन में जाने से पहले उनकी योजना के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "बेशक, मैं इसके लिए योजना बना रहा हूं. मेरे कामकाज में, आप उन सभी चीजों के लिए योजना बनाते हैं जो आप करने जा रहे हैं, और बहुत सी चीजों के लिए जो आप नहीं करने जा रहे हैं, और जो हो सकती हैं, उनके लिए भी आप योजना बनाते हैं."

#WATCH | Delhi: On his upcoming visit to Pakistan to attend the SCO summit, EAM Dr S Jaishankar says, "...It (visit) will be for a multilateral event. I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But, you know, since I'm… pic.twitter.com/XAK2Hg3qSX

— ANI (@ANI) October 5, 2024