नौ की लकड़ी नब्बे खर्च! 9 लाख खर्च करने के बाद भी नहीं मिला मैरिज सर्टिफिकेट

Spent Rs 9 lakh to get marriage certificate says NRI woman: परेशानी का आलम ये है कि चार महीने की बेटी को साथ लिए ये महिला ग्वालियर के अफसरों की चौखटों के चक्कर काट रही है. इसके बावजूद एक भी अधिकारी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है. कनाडा (Canada) की नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल की महिला सवा साल से अपना मैरिज सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाई है.