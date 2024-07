Hathras Stampede: दुखी हूं... उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा... हाथरस में भगदड़ के बाद पहली बार सामने आया बाबा साकार हरि

Sakar Hari Bhole Baba reaction on Hathras Stampede: हाथरस में भगदड़ (Hathras Satsang Stampede) के चार दिन बाद बाबा नारायण सरकार हरि ने TV कैमरे पर आकर सफाई दी है. कथित साकार बाबा ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा- 'मृतकों के परिजनों से संवेदनाए हैं. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है.' संगत को ढांढस बंधाने के नाम अपनी सफाई देते हुए बाबा ने कहा- 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.' बताया जा रहा है कि बाबा अपने मैनपुरी आश्रम में है, जहां से उसने अपना बयान जारी किया. अपनी पहली सफाई में उसने कहा कि घटना के बाद से उनका मन आहत है.

साकार की सफाई

संगत से संवाद के नाम पर बाबा सूरजपाल जो भक्तों के बीच भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है. उस कथित साकार हरि ने भगदड़ को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी है. अपने VIDEO बयान में उसने कहा- '2 जुलाई की घटना के बाद बहुत दुखी हूं. भगवान हमें इस दर्द को सहन करने की शक्ति दें. कृपया विश्वास बनाए रखें. सरकार और प्रशासन को विश्वास है कि अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा... मैंने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहने और जीवन भर उनकी तन-मन-धन से मदद करने का अनुरोध किया है.' कमेटी के महापुरुषों से जो प्रार्थना की है कि मृतकों के परिजनों और घायलों के साथ तन-मन-धन से खड़े रहने का जो वादा किया है. उस पर काम शुरू हो गया है. सभी महामन का सहारा न छोड़े. वर्तमान समय में वही माध्यम है. सभी को सदमति और सद्बुद्धि. नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयजयकार हो.'

देखें- SAKAR HARI VIDEO:

WATCH | Hathras Stampede Accident | Mainpuri, UP: In a video statement, Surajpal also known as 'Bhole Baba' says, "... I am deeply saddened after the incident of July 2. May God give us the strength to bear this pain. Please keep faith in the government and the administration. I… pic.twitter.com/7HSrK2WNEM

— ANI (@ANI) July 6, 2024