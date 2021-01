तेल की बढ़ती कीमतों पर Shashi Tharoor ने सरकार को घेरने की कोशिश की, Bishan Singh Bedi ने पूछ लिया ऐसा सवाल

नई दिल्ली: अपने ट्वीट्स से सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) की गुगली पर क्लीन बोल्ड हो गए. थरूर को उम्मीद थी कि तेल के बढ़ते दामों पर बेदी की ‘चिंता’ को वह सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह हो नहीं सका. बेदी ने ऐसी गुगली फेंकी की थरूर क्लीन बोल्ड हो गए. दरअसल, रविवार को बेदी ने ट्वीट करते हुए पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel Price) के बढ़ते दाम पर चिंता जाहिर की. इस पर थरूर ने शिकायतों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार कुछ कर नहीं रही है. इसके जवाब में बेदी ने ऐसा ट्वीट (Tweet) किया कि थरूर की बोलती बंद हो गई.

पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर ट्वीट किया. अपने ट्वीट (Tweet) में उन्होंने लिखा, 'मैं अपने एक करीबी दोस्त से बात कर रहा था जो गैस स्टेशन का मालिक है. उसने कहा कि पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतें अपराध की तरह हैं, फिर भी कोई भी इसे लेकर शिकायत नहीं कर रहा है. ताज्जुब होता है कि देश कहां जा रहा है. जीवन जीना मुश्किल हो गया है या फिर यह एकदम सामान्य है?'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने बेदी के इस ट्वीट को आधार बनाते हुए सरकार पर हमला बोलने का प्रयास किया. उन्होंने लिखा, ‘बिशन सिंह बेदी! विपक्ष इसकी शिकायत कर रहा है. मैंने इस मुद्दे पर दर्जनों बार ट्वीट किए थे और संसद में भी जिक्र किया. हमारी टैक्स-हैपी सरकार द्वारा बढ़ाई गईं इन आपराधिक कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान चला रही है, लेकिन उनका मानना है कि चुनावी बहुमत उन्हें कुछ भी करने का हक देता है’.

Opposition has been complaining, @BishanBedi ! I've tweeted on this issue a dozen times,mentioned it in Parliament; @INCIndia has run social media campaigns on the criminal price-gouging by our tax-happy Govt. But they believe their electoral majority entitles them to do anything! https://t.co/97wBMOAghR

@ShashiTharoor do we really have an opposition worth its salt?! If only @INCIndia house was in order..!!! My heart bleeds to see a directionless Nation making its citizenry look like sitting ducks..we are all responsible fr almost making us believe ‘we deserve what we get’..!!

— Bishan Bedi (@BishanBedi) January 24, 2021