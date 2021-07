Rail Track पार कर रहा था बुजुर्ग तभी आ गई ट्रेन, ड्राइवर ने किया ऐसा काम; वायरल हो गया VIDEO

नई दिल्ली: अक्सर लोग रेलवे प्लेटफार्म और रेल ट्रैक पर नियमों का उल्लंघन और सूचनाओं की अनसुनी करते हुए रेल की पटरियों को पार करते हैं. अक्सर इसकी वजह लंबे रास्ते को छोड़कर समय की बचत करना बताया जाता है. कई लोग तो कानों में मोबाइल फोन की लीड लगाकर गाने सुनते हुए रेलवे ट्रैक को क्रास करते हैं जिससे हुए हादसे में उनकी जान चली जाती है. इसी तरह के एक मामले में रेलवे (Railway) के लोको पायलट (Loco Pilot) की समझदारी से जानलेवा हादसा टल गया.

ये घटनाक्रम मुंबई के कल्याण में सामने आया जहां 70 साल के बुजुर्ग की जान बच गई. ये बुजुर्ग ट्रेन की पटरियों को पार कर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म की ओर जा रहे थे और अचानक चक्कर खाकर पटरी पर गिर पड़े. इसी दौरान सामने से मुंबई-वाराणसी ट्रेन आ गई और वो इंजन के अगले हिस्से में फंस गए. हालांकि, बुजुर्ग को गिरता देख ट्रेन के लोको पायलट ने सही समय पर ब्रेक लगा दिए और उनकी जान बच गई.

इस वाकये के बाद रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके इस तरह अनाधिक्रत तरीके से पटरियां पार करने से बचने की सलाह देते हुए इसे जानलेवा कदम बताया है. मध्य रेलवे के मुताबिक, यह घटना रविवार दोपहर करीब 12.45 बजे की है. ट्रेन ठाणे जिले के कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर से आगे बढ़ रही थी. ट्रेन की रफ्तार कंट्रोल में थी और लोको पायलट एस के प्रधान भी बेहद सतर्क थे, इसलिए उन बुजुर्ग को बचाया जा सका. जिनकी पहचान हरि शंकर के रूप में हुई है.

Alert Loco Pilots of Mumbai-Varanasi train (02193) applied emergency brakes immediately after starting the train from Kalyan station & saved the life of a senior citizen who was crossing tracks.

Please do not cross tracks in an unauthorized manner. It can be fatal. pic.twitter.com/hHCtn9bVIu

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 18, 2021