IAS कोचिंग सेंटर मौत मामले में बड़ा खुलासा, छात्र का दावा- सिर्फ 3 की नहीं 8 से 10 लोगों की हुई डेथ

Delhi Coaching Basement Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से दो छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई थी, अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. यह खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि उस छात्र ने किया है जो कल रात कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने और तीन छात्रों की जान जाने के बाद एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था.

छात्र का दावा- 8 से 10 लोगो की हुई मौत

MCD के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्र ने सरकारी दावों के इतर अलग ही खुलासा किया है, छात्र ने बताया ''एमसीडी का कहना है कि यह एक आपदा है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह पूरी तरह से लापरवाही है. आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है. आपदा ऐसी चीज है जो कभी-कभी होती है. मेरे मकान मालिक ने बताया कि वह पिछले 10-12 दिनों से पार्षद से कह रहा था कि नाले की सफाई होनी चाहिए. पहली मांग यह है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. तत्काल मांग यह है कि घायलों और मौतों की वास्तविक संख्या बताई जाए. आपदा प्रबंधन के लोगों ने मुझे बताया कि 8-10 लोग मारे गए हैं."

