EXIT POLL में चाहें जो अनुमान व्‍यक्‍त किए जाएं लेकिन महाराष्‍ट्र चुनावों की मतगणना से 24 घंटे पहले हर गठबंधन और हर दल जीत के बड़े-बड़े दावे कर रहा है. सत्‍तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और उनके यहां तो जीतने की स्थिति में मुख्‍यमंत्री के चेहरे को लेकर दरार भी दिखने लगी हैं. इनसे इतर कुछ दल ऐसे भी हैं जो हवा के रुख को भांपने का प्रयास कर रहे हैं और उसके हिसाब से रणनीति बना रहे हैं. इस खांचे में वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर फिट बैठते हैं.

प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अगर वंचित बहुजन अघाड़ी को कल महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को समर्थन देने के लिए संख्या मिलती है, तो हम उसके साथ रहने का फैसला करेंगे जो सरकार बना सकता है."

If VBA gets the numbers, tomorrow, to support a party or an alliance to form the government in Maharashtra, we will choose to be with one who can form the government.

We will choose power! हम सत्ता में रहना चुनेंगे!

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) November 22, 2024