काउंटिंग से पहले ही सरकार बनाने की तैयारी चालू आहे! पता है महाराष्ट्र में भाजपा, कांग्रेस गठबंधन क्या कर रहा?

Maharashtra assembly election results 2024: महाराष्ट्र में शनिवार को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर लोगों की धुकधुकी बढ़ती जा रही है. सियासी गलियां हों या गली नुक्कड़ पर होने वाली चर्चा, हर बीतता सेकेंड न सिर्फ उम्मीदवारों बल्कि उनके समर्थकों की धड़कन भी बढ़ा रहा है. भले ही भाजपा (BJP), शिवसेना (Shiv Sena) और अजीत पवार की एनसीपी (NCP) एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित है, फिर भी वो कोई मौका नहीं चूक रहे हैं. अपनी संख्या बनाए रखने और दूसरे दलों से डोरे डालने जैसी संभावनाओं जैसे तमाम खतरों का मुकाबला करने के लिए सावधानी ही बचाव है, जैसे पुराने और कारगर नुस्खे अपनाए जा रहे हैं. वहीं महायुति की तरह दूसरी ओर अपने भावी विधायकों की बाड़ेबंदी करने के लिए महाविकाल अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) भी कमर कस चुकी है.

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक महायुति और महाअघाड़ी दोनों के संकटमोचकों की फौज वोटिंग खत्म होते ही एक्टिव हो गई थी. उनके फंड मैनेजर्स तमाम संभावनाओं को टटोलते हुए चीजों को अपने पक्ष में भुनाने के लिए दिन रात एक किए हैं. वो सरकार बनाने के लिए जोखिम तक उठाने को तैयार हैं. सूत्रों के मुताबिक दोनों ही गठबंधनों का इमरजेंसी बैकअप प्लान रेडी है. एक शॉर्ट नोटिस पर अपने विजेता विधायकों को एकजुट करने के लिए हेलिकॉप्टर और होटल्स बुक हो चुके हैं, ताकि उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से मिलने वाले लुभावने ऑफर्स को अवेल करने से रोका जा सके. इस बारे में उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने कहा- 'ऐसा कुछ नहीं है. महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है. दूर-दूर से हमारे विधायक यहां आएंगे. ऐसे में उनके रहने-खाने की व्यवस्था करने के लिए हमने इंतजाम किया है. इसका कोई अन्य मतलब नहीं है.'

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On the #MaharashtraElection2024 results coming out tomorrow, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "The results will be out tomorrow. We are sure that we are going to get the majority. 160-165 of our MLAs would be elected... The 'Khokha walas'… pic.twitter.com/pQnA8ZeWUi

— ANI (@ANI) November 22, 2024