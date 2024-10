Omar Abdullah News: एक केला और एक-दो खजूर खाए, फिर उमर अब्दुल्ला में 2 घंटे में लगा दी 21 KM की दौड़

Omar Abdullah in Kashmir International Marathon: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और नई सरकार के गठन के बाद अब हालात बदलते दिख रहे हैं. श्रीनगर में आज पहली इंटरनेशनल मैराथन आयोजित की गई, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी 21 किमी की कैटेगरी रेस में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने एक केला और 2 खजूर खाकर 2 घंटे में रेस पूरी कर ली. अपनी पहली हाफ मैराथन कंप्लीट होने से खुश सीएम अब्दुल्ला ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि अब हर साल इस तरह के एथलेटिक इवेंट का आयोजन किया जाए, जिससे लोग खेलकूद के प्रति प्रेरित हों.

उमर अब्दुल्ला और सुनील शेट्टी ने दिखाई हरी झंडी

कश्मीर में आयोजित हुई यह पहली इंटरनेशनल मैराथन श्रीनगर के खूबसूरत पोलो व्यू ग्राउंड से शुरू होकर प्रसिद्ध डल झील से होते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी पर संपन्न हुई. सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया. इस दौड़ में देश-विदेश से लगभग 2000 एथलीटों ने भाग लिया. जिसमें भारत के लंबी दूरी के टॉप एथलीट, एशियाई स्वर्ण पदक विजेता और यूरोप- अफ्रीका के कई नामी रनर भी शामिल थे.

एक केला और 2 खजूर खाकर 21 किमी दौड़े उमर

दौड़ की 42 किलोमीटर और 21 किमी की दो श्रेणियां थीं. सीएम उमर अब्दुल्ला ने 21 किमी की हाफ मैराथन में भाग लिया और इसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया. रेस पूरी करने से खुश उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में कश्मीर में इस तरह के और कार्यक्रम होंगे, जिससे कश्मीर दुनिया में मैराथन का बेस्ट ऑप्शन बनकर उभरेगा.

I’m so damn pleased with myself today. I completed the Kashmir Half Marathon - 21 KM at an average pace of 5 min 54 sec per KM. I’ve never run more than 13 KM in my life & that too only ever once. Today I just kept going, propelled by the enthusiasm of other amateur runners like… pic.twitter.com/yZVjFz5oJ4

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 20, 2024