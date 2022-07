All-Party Meet: सर्वदलीय बैठक में PM मोदी के न आने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- क्या ये 'असंसदीय' नहीं है

Opposition questions on PM's absence: कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के शामिल न होने पर रविवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसा होना ‘असंसदीय’ नहीं है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने आज की इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाया है. संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है. इसी मॉनसून सत्र में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है. वहीं इसके साथ ही सरकार लगभग दो दर्जन विधेयक इस सत्र में पेश कर सकती है. इनमें से कुछ विधेयक पहले भी पेश किये जा चुके हैं. तो कुछ नए विधेयक हैं.

ट्वीट में साधा निशाना

उन्होंने ट्वीट किया, ‘संसद के आगामी सत्र पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं. क्या यह ‘असंसदीय’ नहीं है.’ मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे पर चर्चा करने और संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज में सहयोग मांगने के लिए सरकार द्वारा बुलाई बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए.

Today in the all-party meeting many political parties, including those supporting NDA, pointed out the contradiction in the Modi Sarkar claiming credit for its Presidential candidate on the one hand and killing off the Forest Rights Act, 2006 on the other hand! https://t.co/4v4D3ZzeIX

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 17, 2022