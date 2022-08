Online Food Delivery: ऑनलाइन ऑर्डर किया खाना और लिख दिया ‘मुस्लिम से नहीं चाहिए फूड डिलीवरी’, कस्टमर की अजीबोगरीब डिमांड

Online Food Delivery: घर बैठे खाना मंगाना भी अब आम बात हो चली है. ऐसे में लोग अपनी मर्जी से खाना मंगाते हैं और साथ ही कुछ स्पेशल डिमांड नोट लिखना होता है तो लिख देते हैं. ऐसे में एक शख्स ने डिमांड के स्थान पर ऐसी मांग लिख दी जिससे विवाद छिड़ गया.

शख्स की अजीबोगरीब डिमांड

Platform companies cannot sit back and watch as gig workers face such blatant bigotry in the name of religion. What action will such companies take to safeguard the rights of gig workers? @Swiggy @TGPWU @Connect_IFAT

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) August 31, 2022