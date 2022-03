अभिनेता का थप्पड़ Vs नेताओं के लात-घूंसे, इन दिग्गजों की असलियत जान.. दुनिया हैरान

नई दिल्लीः एक थप्पड़ की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है. ये थप्पड़ हॉलीवुड के मशहूर ऐक्टर Will Smith ने अमेरिका के मशहूर Comedian, Chris Rock (क्रिस रॉक) को मारा है. ये घटना सिनेमा के सबसे बड़े मंच, Oscar Awards के दौरान हुई, जब क्रिस रॉक ने Will Smith की पत्नी के गंजेपन का मजाक उड़ाया. ये सुनकर Will Smith अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने मंच पर जाकर क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया. आइये अब आप को बताते हैं कि इस थप्पड़ की दुनिया में इतनी चर्चा क्यों हो रही है?

ये थप्पड़ पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा

आपने Oscar Awards का नाम तो जरूर सुना होगा. हमारे देश में अक्सर जब लोगों को थिएटर पर कोई फिल्म पसन्द आती है तो वो यही कहते हैं कि क्या फिल्म बनाई है, इसे तो Oscar मिलना चाहिए. तो ये पूरी घटना उसी Oscar Award के सम्मान समारोह के दौरान हुई. हालांकि इस पुरस्कार को आधिकारिक रूप से Academy Awards कहा जाता है. अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी पुरस्कार है और 200 से ज्यादा देशों में Television पर इसका लाइव प्रसारण होता है, इसलिए ये थप्पड़ पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा है. ये घटना उस समय हुई, जब अमेरिका के एक मशहूर Actor और Comedian, Chris Rock (क्रिस रॉक) Best Documentary का पुरस्कार देने के लिए मंच पर आए और इस दौरान उन्होंने मंच के सामने बैठी विल स्मिथ की पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया, जो विल स्मिथ को पसन्द नहीं आया और वो सीधे मंच पर पहुंच गए और क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया.

नाराज होकर विल स्मिथ ने जड़ दिया थप्पड़

क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी को कहा था कि.. वो G.I. Jane (जी.आई जेन) Two देखने के लिए बेताब हैं. जी.आई. जेन एक हॉलीवुड फिल्म का नाम है, जो वर्ष 1997 में आई थी. इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाली अभिनेत्री Damy Moore (डेमी मूर) को गंजा दिखाया गया था. विल स्मिथ की पत्नी भी एक ऐसी बीमारी से संघर्ष कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंजा होना पड़ा. यानी क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी की तुलना इस फिल्म की एक किरदार से कर दी. जिससे नाराज होकर विल स्मिथ ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया. बाद में जब वो मंच से वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठे तो उन्होंने क्रिस रॉक से कहा कि उन्हें उनकी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए. जिस सम्मान समारोह में विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा, उसी समारोह में उन्हें पिछले साल आई फिल्म King Richard के लिए Best Actor के Oscar Award से सम्मानित किया गया. हालांकि हमें लगता है कि इस बार के Oscar Awards का सबसे बड़ा पुरस्कार क्रिस रॉक को इस थप्पड़ के रूप में मिला है और ये पुरस्कार देने वाले हैं विल स्मिथ. Oscar Awards से ज्यादा पूरी दुनिया में इस थप्पड़ की चर्चा हो रही है.

घटना सुनियोजित हो सकती है

बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये घटना सुनियोजित हो सकती है. यानी हो सकता है कि एक फिल्म की तरह इस थप्पड़ की भी स्क्रिप्ट पहले से ही लिख ली गई थी और विल स्मिथ और क्रिस रॉक ने वही किया, जो उन्हें करने के लिए कहा गया. क्योंकि इस घटना के बाद से Oscar Awards की चारों तरफ चर्चा हो रही है और इससे इसकी Viewership भी बढ़ने की उम्मीद है. इसे आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं. पिछले कुछ वर्षों में Oscar Awards की Viewership में ऐतिहासिक गिरावट आई है. वर्ष 1998 में इस सम्मान समारोह को दुनियाभर में टीवी पर साढ़े पांच करोड़ लोगों ने देखा था. लेकिन इसके बाद से ये Viewership घटती चली गई. वर्ष 2021 में सिर्फ एक करोड़ लोगों ने ही इस समारोह को टीवी पर लाइव देखा. ये Oscar Awards के इतिहास की सबसे कम Viewership थी. दूसरी बात, ये Viewership तब घटी, जब कोविड की वजह से लोग अपने घरों में थे. इससे पता चलता है कि इन पुरस्कारों को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम हुई है. शायद इसी वजह से कुछ लोग इस थप्पड़ को Scripted बता रहे हैं. क्योंकि इस घटना के बाद विल स्मिथ ने रोते हुए माफी भी मांगी और ये कहा कि वो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहते थे.

किसी पर कोई कार्रवाई नहीं

बड़ी बात ये है कि Oscar Awards के आयोजकों ने ना तो विल स्मिथ पर कोई कार्रवाई की है और ना ही उन्हें मिले Best Actor के अवॉर्ड को वापस लिया है. बल्कि विल स्मिथ इस समारोह के बाद हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए. हालांकि ये भी हो सकता है कि ये घटना अचानक हुई हो और विल स्मिथ अपनी पत्नी के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए. उनकी पत्नी को Alopecia (अलोपिशिया) नाम की बीमारी है. जिसे आम बोलचाल की भाषा में Hair Loss भी कहते हैं. दुनियाभर में लगभग 15 करोड़ लोग इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं और इस बीमारी में व्यक्ति के सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं. यानी वो गंजा हो जाता है. महिलाओं के मामले में ये बीमारी शर्मिंदगी का विषय बन जाती है और उनका मजाक बनाया जाता है. इसलिए क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी के लिए जो कहा, उसे सही नहीं माना जा सकता. इसके लिए उनकी आलोचना होनी ही चाहिए.

हमारे देश में ऐसी एक भी घटना देखने को नहीं मिलेगी

हालांकि इस खबर का एक और पहलू है. ये सम्मान समारोह अमेरिका के Los Angeles में आयोजित हुआ. वही अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र का चैम्पियन बताता है, टोलरेंस यानी सहनशीलता की बड़ी-बड़ी बातें करता है. अपने नागरिकों को सभ्य और सजग होने का सर्टिफिकेट देता है. लेकिन ये घटना बताती है कि इन देशों में जो लोग हैं. वहां का जो समाज है, वो कितना असहनशील है. विल स्मिथ को बेस्ट ऐक्टर का Oscar Award मिला है. यानी उन्हें दुनिया का सबसे शानदार अभिनेता मानते हुए इस समारोह में सम्मानित किया गया. वो एक ऐसे अभिनेता हैं, जो दुनियाभर के लिए प्रेरणा होंगे. लेकिन इस घटना ने एक देश के तौर पर, समाज के तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक्सपोज कर दिया है. ये बता दिया है कि इन देश के लोग ना तो सभ्य हैं और यहां का समाज भी सहनशील नहीं है. ये देश लोकतंत्र के चैम्पियन भी नहीं हैं. क्योंकि अमेरिका की जगह जब आप भारत को देखेंगे तो आपको हमारे देश में ऐसी एक भी घटना देखने को नहीं मिलेगी.

लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का नाम नहीं

हमारे देश में बहुत से Stand Up Comedian अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिन्दू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, अपने देश का मजाक उड़ाते हैं. सेना, सरकार, पुलिस और यहां तक कि अपने देश के राष्ट्रपति को भी वो नहीं छोड़ते हैं. लेकिन इसके लिए कभी भी हमारे देश में किसी ऐक्टर या Comedian को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा गया. उनकी आलोचना की जाती है और उनका विरोध भी होता है. लेकिन कभी भी हमारे देश के लोग असहनशील नहीं होते और वैसा तो बिल्कुल नहीं करते, जैसा विल स्मिथ ने किया. इस बार की Oscar Awards Ceremony में ऐसी कुल 262 फिल्मी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले एक साल में देहांत हुआ है. लेकिन इन 232 लोगों में लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का नाम कहीं नहीं था.

TMC के विधायकों ने बीजेपी विधायकों को पीटा

दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के बाद हम आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में बताएंगे. यहां Oscar Awards से भी ज्यादा लात-घूंसे चले हैं. ये घटना पश्चिम बंगाल विधान सभा की है और यहां मारपीट करने वाले लोग अभिनेता नहीं, नेता हैं. यानी वहां के विधायक हैं. हैरानी की बात ये है कि अभिनेता का थप्पड़ तो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है लेकिन नेताओं की ये मारपीट ट्रेंड नहीं कर रही. क्योंकि इसमें TMC के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों की जमकर पिटाई की है. पश्चिम बंगाल में सोमवार को बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक बीरभूम हत्याकांड पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे. इस दौरान जब TMC विधायकों ने इसका विरोध किया तो बीजेपी विधायक अपनी कुर्सियों से उठ कर स्पीकर के पास पहुंच गए और इसके बाद वहां तनाव काफी बढ़ गया. आरोप है कि इस दौरान TMC विधायकों ने बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद दोनों पार्टियों के विधायकों के बीच मारपीट शुरू हो गई और इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के कपड़े तक फट गए. अब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के AIIMS अस्पताल लाया जा सकता है.

बीजेपी के सात विधायक घायल

इस मारपीट में बीजेपी के सात विधायक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा. जबकि TMC के भी एक विधायक इस मारपीट में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं. हालांकि विधान सभा स्पीकर ने इस मामले में कार्रवाई केवल बीजेपी विधायकों पर ही की है. TMC विधायकों पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है. स्पीकर ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी समेत पांच विधायकों को बजट सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया है. इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है.

असल जीवन और किताबी जीवन में बड़ा अंतर

इन दोनों ही घटनाओं से समझा जा सकता है कि असल जीवन में और किताबी जीवन में कितना बड़ा अंतर होता है. इन लोगों का असल जीवन में क्या अचारण है, ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही है. एक तरफ विल स्मिथ हैं, जो दुनिया के बड़े Celebrities हैं, उन्हें Oscar Award मिलने का मतलब है कि वो एक कामयाब और प्रतिभाशाली अभिनेता हैं. लेकिन वो एक मजाक पर दूसरे ऐक्टर को थप्पड़ मार देते हैं, मजाक को सहन नहीं कर पाते. दूसरी तरफ ये नेता हैं, जिन्हें जनता ने चुन कर विधान सभा में भेजा है. लेकिन वहां ये नेता मारपीट करते हैं. अपनी आलोचना और सवालों पर असहनशील हो जाते हैं.

यहां देखें VIDEO