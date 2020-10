मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार, ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट मुसलमान हैं. ओवैसी ने ट्वीट के जरिए भागवत पर निशाना साधा है.

ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हमारी खुशी का माप क्या है? भागवत नाम का एक आदमी लगातार हमें बता सकता है कि हमें बहुमत के प्रति कितना आभारी होना चाहिए? हमारी खुशी का मापक यह है कि क्या संविधान के तहत हमारी गरिमा का सम्मान किया जाता है. हमें यह मत बताइए कि आपकी विचारधारा चाहते समय हम कितने 'खुश' हैं.'

..to make Muslims second class citizens I don't want to hear you say that we've to be grateful to majority for living in our own homeland. We're not seeking majority's goodwill, we're not in a competition with world's Muslims to be the happiest We just want our fundamental rights

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 10, 2020