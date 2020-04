पालघर में साधुओं की हत्या पर बोले अनिल देशमुख, 101 आरोपियों में कोई मुस्लिम नहीं

पालघर: पालघर में साधुओं की हत्या के मामले (Palghar Mob Lynching Case) में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने 101 आरोपियों की सूची जारी की है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि आरोपियों में कोई भी मुस्लिम नहीं है. 16 अप्रैल को दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या मामले की जांच अब CID को सौंप दी गई है.

पालघर की घटना पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने कहा कि CID ​​के एक विशेष IG स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस ने अपराध के 8 घंटे के भीतर 101 लोगों को गिरफ्तार किया. हम आज व्हाट्सएप के जरिए आरोपियों के नाम जारी कर रहे हैं. उस सूची में कोई मुस्लिम नहीं है.

ये भी पढ़ें- महाराष्‍ट्र: पालघर में सिर्फ 'अफवाह' ने कराई साधुओं की हत्‍या?

उन्होंने साफ किया कि वीडियो में एक आवाज सुनाई दी है 'ओये बास', लोगों ने इसे ऑनलाइन प्रसारित किया और कुछ लोगों ने इसे 'शोएब बस' कहा. सभी राज्य तंत्र महामारी से लड़ रहे हैं और कुछ लोगों ने इस मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की.

There was a sound heard in the video 'Oye Bas', people circulated it online and some called it 'Shoeb Bas'. All state mechanism is fighting the pandemic & some people tried to bring communal angle in this matter: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh on Palghar incident https://t.co/0S1RTsByMJ

— ANI (@ANI) April 22, 2020