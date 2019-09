केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, अगर बंटवारा न होता, तो न अनुच्छेद 370 होता; न ही उसे हटाने का विषय

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने शुक्रवार को देश के बंटवारे को "आधुनिक भारत में सबसे बड़ी गलती" करार दिया और कहा कि अगर विभाजन नहीं होता तो आज जम्मू-कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं होती.

नई दिल्ली में आयोजित विश्व हिंदी परिषद् के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिंह ने कहा, "आधुनिक भारत में सबसे बड़ी गलती विभाजन थी. गांधी जी ने कहा था कि अगर बंटवारा होगा तो वह मेरी लाश पर होगा. वे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निराश थे और बंगाल के लिए रवाना हो गए थे."

