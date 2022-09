Jacqueline Fernandez को 200 करोड़ ठगी मामले में मिली अंतरिम जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत

Jacqueline Fernandez Interim Bail: एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) को 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने जैकलीन को राहत दी है. बता दें कि एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा. तब तक उसकी रेगुलर बेल कोर्ट में लंबित थी. फिर एक्ट्रेस के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी.

200 करोड़ की ठगी मामले में जैकलीन को जमानत

जान लें कि एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने तलब किया था. आज पेश होने के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दे दी. जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी हैं. जैकलीन फर्नांडीज पर ये भी आरोप है कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लिए.

#UPDATE | Additional Sessions Judge Shailender Malik sought a response from the ED on the bail plea. Till then her regular bail is pending before the court... On the request of Jacqueline's lawyer, the court granted interim bail to Jacqueline on a bail bond of Rs 50,000.

— ANI (@ANI) September 26, 2022