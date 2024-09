गणेश पूजा विवाद पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- समाज को बांटने और तोड़ने वालों को...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए पहली बार गणेश पूजन विवाद पर बयान दिया. पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है. कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं, क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया. बता दें कि पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए थे.

समाज को बांटने और तोड़ने की कोशिश कर रहे: पीएम मोदी

भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने कहा, 'फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने वाले अंग्रेज गणेश उत्सव से चिढ़ते थे. आज भी जो लोग भारतीय समाज को बांटने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे गणेश उत्सव से चिढ़ते हैं. सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से दिक्कत है. कांग्रेस और उसके इको-सिस्टम के लोग, इसलिए उत्तेजित हैं, क्योंकि मैं गणपति पूजा कार्यक्रम में शामिल हुआ. कर्नाटक में, जहां वे सत्ता में हैं, वहां उन्होंने और भी बड़ा पाप किया. भगवान गणेश की मूर्ति सलाखों के पीछे डाल दिया. उन तस्वीरों से पूरा देश परेशान हुआ. हम इन घृणित तत्वों को आगे नहीं बढ़ने दे सकते, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है.'

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: PM Modi says, "The British, who worked on the policy of 'Divide and Rule', were irked by the Ganesh Utsav. Today also, the people who are trying to divide and break the Indian society are irked by Ganesh Utsav. People who are hungry for power have an… pic.twitter.com/9JmvgCbjLn

— ANI (@ANI) September 17, 2024