PM Modi: ...जब एक टेबल पर बैठ PM मोदी, खड़गे और धनखड़ लगाने लगे ठहाके! जानें पूरा माजरा

PM Modi and Mallikarjun Kharge Photo: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ लंच किया. पीएम मोदी के साथ लंच में कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य कई सांसद मौजूद रहे. इसकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें पीएम, जगदीप धनकड़, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं. संसद के अंदर और बाहर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच इस लंच में मौजूद सांसद किसी बात पर हंसते नजर आ रहे हैं.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जैसा कि हम 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में चिह्नित करने की तैयारी कर रहे हैं, संसद में एक शानदार दोपहर के भोजन में भाग लिया, जहां बाजरे के व्यंजन परोसे गए. पार्टी लाइनों से भागीदारी को देखकर अच्छा लगा.

As we prepare to mark 2023 as the International Year of Millets, attended a sumptuous lunch in Parliament where millet dishes were served. Good to see participation from across party lines. pic.twitter.com/PjU1mQh0F3

— Narendra Modi (@narendramodi) December 20, 2022