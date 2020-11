वियना आतंकी हमला: भारत-अमेरिका ने जताया दुख, पीएम मोदी ने कहा- हम ऑस्ट्रिया के साथ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने ऑस्ट्रिया में हुए आतंकी हमले पर शोक जाहिर किया है. पीएम ने ट्वीट करके कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत अपने दोस्त ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है.

भारत की जनता ऑस्ट्रिया के साथ: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि वे वियना में हुए आतंकी हमले (Vienna attack) से गहरे सदमे और दुख में है. इस संकट की घड़ी में भारत की जनता ऑस्ट्रिया के साथ खड़ी है. उनकी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ हैं.

Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families.

कट्टरवादी इस्लामिक आतंकियों से जंग में यूरोप के साथ: ट्रंप

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वियना अटैक की कड़ी निंदा की थी. ट्रंप ने ट्वीट करके कहा,'हमारी संवेदनाएं लगातार आतंकी अटैक झेल रहे यूरोप के लोगों के साथ हैं. बेगुनाह लोगों के खिलाफ ये हमले बंद किए जाने चाहिए. अमेरिका कट्टरवादी इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ इस जंग में अपने सहयोगियों ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पूरे यूरोप के साथ खड़ा है.'

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.

