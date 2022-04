WHO Chief: PM मोदी ने बदला WHO चीफ टेड्रोस का नाम, भारत में आकर बने 'तुलसी भाई'

PM Modi gave indian name to WHO Chief: WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस (Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus) को पीएम मोदी ने एक भारतीय नाम दिया है. उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की थी कि उन्हें भारतीय नाम दिया जाए. तो पीएम मोदी ने उन्हें ‘तुलसी भाई’ नाम दिया.