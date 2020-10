राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्मशताब्दी आज, पीएम मोदी जारी करेंगे 100 रुपये का सिक्का

नई दिल्ली: राजमाता विजयाराजे सिंधिया (Vijaya Raje Scindia) के जन्म शताब्दी समारोह का समापन आज (12 अक्टूबर) उनकी जयंती के अवसर पर होगा. इसका मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) विजयाराजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपये का सिस्का (100 Rupees Coin) जारी करेंगे. इसके अलावा एक कार्यक्रम मध्यप्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्विर पर लिखा था, "12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती है. इस खास अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा. यह उनके जन्मशताब्दी उत्सव का हिस्सा है और उनके महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने का एक मौका."

Tomorrow, 12th October is the Jayanti of Rajmata Vijaya Raje Scindia. On this special day, commemorative coin of Rs. 100 would be released at 11 AM. This is a part of her birth centenary celebrations and is yet another occasion to pay tributes to her great personality.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2020