योग दिवस 2019 से पहले PM मोदी ने सिखाए ये आसन, VIDEO के जरिए बताए कई फायदे

नई दिल्ली: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लागातार कई वीडियो जारी कर जनता को योगासन सिखाने और उनके फायदे बताने की कोशिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून की शुरुआत से ही रोजाना अपने सोशल मीडिया पर अलग अलग योगासन की एनिमेटेड वीडियोज शेयर कर रहे हैं. जिसके जरिए वह लगातार जनता को योगा के प्रति जागरूर और योगा से होने वाले लाभों के बारे में जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने सबसे पहले 4 जून को अपने सोशल मीडिया पर त्रिकोणासन का एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 21 जून को #YogaDay2019 मनाया जाएगा. मैं योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का आह्वान करता हूं. योग के अनन्य फायदे हैं. इस वीडियो में आप त्रिकोणासन करने का तरीका देख सकते हैं.

On 21st June, we will mark #YogaDay2019. I urge you all to make Yoga an integral part of your life and also inspire others to do the same. The benefits of Yoga are tremendous. Here is a video on Trikonasana. pic.twitter.com/YDB6T3rw1d — Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2019

त्रिकोणासान के बाद पीएम मोदी ने 5 जून को ताड़ासन का वीडियो शेयर किया और इसके फायदे बताते हुए इस आसन को करने का तरीका भी बताया. पीएम मोदी ने इस एनिमेटेड वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ताड़ासन करने से आपको कई दूसरे आसन करने में आसानी होगी. इस वीडियो से आसन के फायदे जानने में आपको मदद मिलेगी.

Doing Tadasana properly would enable you to practice many other Asanas with ease. Know more about this Asana and its benefits. #YogaDay2019 pic.twitter.com/YlhNhcRas8 — Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2019

त्रिकोणासान और ताड़ासन के बाद पीएम मोदी ने वृक्षासन का वीडियो शेयर किया और इसे करने का तरीका बताया. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, क्षासन हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए कितना फायदेमंद है? आइए देखते हैं इस वीडियो में...

इसके बाद पीएम मोदी ने अर्धचक्रासन के फायदे बताते हुए एक वीडियो शेयर किया और इस आसन को करने का तरीका भी बताया. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मजबूत कमर, बेहतर रक्त परिसंचरण और भी बहुत कुछ...

Stronger back, better blood circulation and more… Know why practising Ardha Chakrasana is helpful. #YogaDay2019 pic.twitter.com/qbXAaflWus — Narendra Modi (@narendramodi) June 8, 2019

अर्धचक्रासन के बाद पीएम मोदी ने 8 जून को पादहस्तासन का वीडियो शेयर किया. अपने इस वीडियो में उन्होंने पादहस्तासन के फायदे और करने के तरीके बारे में बताया.

Do you practice Padahastasana? If not, know more about it and the numerous advantages of this Asana. #YogaDay2019 pic.twitter.com/tPdSgTVmZ0 — Narendra Modi (@narendramodi) June 9, 2019

पादहस्तासन के बाद पीएम मोदी ने 9 जून को उष्ट्रासन का वीडियो शेयर किया. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, उष्ट्रासन सेहत के लिए बेहद अच्छा है. इस आसन को रोजाना करने से कमर मजबूत होती है और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है.

Ustrasana is wonderful for your health. Practising this Asana regularly will strengthen the back, shoulders and improve flexibility. Learn this Asana and make it an integral part of your daily Yoga routine. #YogaDay2019 pic.twitter.com/s6btN9wGIj — Narendra Modi (@narendramodi) June 10, 2019

पीएम मोदी ने अपने अगले वीडियो में भद्रासन के फायदे बताए. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है.

भद्रासन के बाद पीएम मोदी ने वक्रासन के फायदे भी बताए. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इस आसन को करने का तरीका और आसन के फायदों के बारे में जनता को बताया.

Have you ever practiced Vakrasana? Its advantages are numerous and long lasting. Watch this video. #YogaDay2019 pic.twitter.com/XllWeXUkSC — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2019

पीएम मोदी ने 13 जून को एक ओर वीडियो शेयर करते हुए वज्रासन के फायदे बताए. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बेहतर रक्त संचार और पाचन तंत्र वज्रासन के कई लाभों में से दो हैं.

Better blood circulation and digestive system are two of the many benefits of Vajrasana. Do you practice this Asana? If not, what are you waiting for! #YogaDay2019 pic.twitter.com/vqd3rKs3bW — Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2019

वज्रासन के बाद पीएम मोदी द्वारा पवनमुक्तासन का वीडियो शेयर किया गया. यह आसन गैस की समस्या से राहत दिलाने के लिए बेहद लाभकारी है और रोजाना इस आसन का अभ्यास करने से आपको कई अन्य लाभ भी होंगे.

Sharing a video on the many benefits of Pawanmuktasana. #YogaDay2019 pic.twitter.com/Y4Ka8WWcl1 — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2019

पीएम मोदी ने शशांकासन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि, इस आसन को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और देखिए किस तरह से ये आपके लाइफस्टाइल को बदलता है.

Watch this video on Shashankasana. Make Shashankasana a part of your routine and see the positive changes it brings to your lifestyle. #YogaDay2019 pic.twitter.com/8AvHuzr2Oc — Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2019

पीएम मोदी ने शशांकासन के बाद भूजासन का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, भुजंगासन नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है. इस आसन के कई सारे फायदे हैं.

17 जून को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर शलभासन का वीडियो शेयर किया. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मजबूत कलाई, पीठ की मांसपेशियों और स्पोंडिलिटिस की रोकथाम ... बस कुछ कारणों में शलभासन का अभ्यास करना फायदेमंद है.

Stronger wrists, back muscles and prevention of spondylitis...just some of the reasons why practising Shalabhasana is beneficial. #YogaDay2019 pic.twitter.com/etloBuR7KB — Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2019

जिसके बाद 18 जून को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर सेतु बंधासन का वीडियो शेयर किया. यह आसन पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती देता है. यहां देखें वीडियो

Have you practiced Setu Bandhasana? Sharing a video that will teach you the Asana and also state some of its benefits. #YogaDay2019 pic.twitter.com/rc9bZNsjM0 — Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2019

गौरतलब है कि, हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी 21 जून को सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस बार वह झारखंड की राजधानी रांची में आम लोगों के साथ योग करेंगे. इससे पहले वह राजधानी दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ और लखनऊ में योग दिवस पर हिस्सा ले चुके हैं.

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बाद ही 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का ऐलान किया था. भारत के इस प्रस्ताव पर 170 से अधिक देशों ने मंजूरी जताई थी, जो संयुक्त राष्ट्र में इतिहास था.